عُمان – حققت المالية العامة لسلطنة عُمان، ولأول مرة هذا العام، فائضا في إيرادات شهر أغسطس 2021، بلغ 154.1 مليون ريال عماني (نحو 400 مليون دولار)، وفق موقع “أثير”.

وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات النشرة الإحصائية الشهرية -أكتوبر 2021، حيث بلغت إيرادات السلطنة في شهر أغسطس مليارا و116.5 مليون ريال عماني فيما بلغ الإنفاق 962.4 مليون ريال.

وبحسب “أثير”، فإنه مع هذا الفائض، تقلص العجز في المالية العامة للدولة خلال الثمانية الأشهر الأولى من هذا العام من مليار و51 مليونا إلى 957 مليون ريال عماني، حيث تعد هذه المرة الأولى هذا العام التي تحقق فيها السلطنة فائضًا في إيراداتها الشهرية، إذ أن الإحصائيات السابقة توضح أن المالية العامة للسلطنة كانت تحقق عجزا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

المصدر: “أثير”