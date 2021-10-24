لعمامرة: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات ونأمل أن تشارك دمشق في فعاليتها

لعمامرة: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات ونأمل أن تشارك دمشق في فعاليتها

سوريا – أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات، وعبر عن أمله أن تسود الإيجابية هذه المشاورات وتشارك سوريا في القمة.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري.

وأبدى المقداد قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا “قلب العروبة النابض”.

وصرح بأنه في لقاءاته الأخيرة مع 9 وزراء خارجية عرب أكدوا أنهم “يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد والغد قبل بعد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه”.

المصدر: RT