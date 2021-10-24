مصر – أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن “ميناء العين السخنة استقبل أكبر سفينة صب جاف وهي سفينة الحديد “CAPE KORL” قادمة من سلطنة عمان بحمولة حديد خام بكميات ضخمة”.

وقال بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حمولة السفينة تضمنت 165000 ألف طن حديد خام “صب جاف” وتعتبر أول حمولة بهذا الوزن تدخل الميناء”.

وأشار البيان إلى أن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أعمال التطوير الجارية بالميناء لزيادة عوائده وجاهزية الميناء لاستقبال أحدث السفن العملاقة بحمولات ضخمة لتميز موقعه على البحر الأحمر.

يذكر أن موانئ المنطقة الاقتصادية تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما يضيف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، وبما يحقق التنافسية مع مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

المصدر: RT