إسرائيل – أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه له خلاله دعوة لزيارة مدينة سان بطرسبورغ.

وأوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان عبر “تويتر” أن الاتصال جاء مساء السبت عندما كان بينيت متواجدا في مدينة سوتشي الروسية وذلك بعد انتهاء يوم السبت اليهودي.

وحسب البيان فإنه خلال المكالمة استفسر بوتين عن سلامة بينيت في ختام عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في سوتشي وشكره على لقائهما “الجيد والمعمق” الذي عقد يوم الجمعة.

من جانبه، شكر بينيت الرئيس الروسي “على حفاوة الاستقبال وعلى اللقاء المثمر بينهما الذي سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين”.

وحسب البيان، فقد دعا بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي وقرينته لزيارة مدينة سان بطرسبورغ ولبى رئيس الوزراء الدعوة وقال إنه سيسر بالقيام بهذه الزيارة في موعد لاحق”.

وكان اللقاء في سوتشي يوم الجمعة أول اجتماع بين بينيت وبوتين، تصدره، حسب وسائل إعلام إسرئيلية، الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وعاد بينيت إلى إسرائيل فجر اليوم الأحد، بعدما قرر في ختام المحادثات مع بوتين تمديد زيارته إلى روسيا حتى انتهاء يوم السبت اليهودي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية