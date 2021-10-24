إنجلترا – حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بولونيا بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع البرتغالي رافائيل لياو ودافيد كالابريا في الدقيقتين 16 و35 على التوالي.

وقلص نجم “الروسونيري”، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفارق لأصحاب الأرض بهدف سجله بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49، قبل أن يعادل الغامبي موسى بارو النتيجة بعدها بثلاث دقائق.

وعانى ميلان كثيرا للوصول إلى شباك بولونيا رغم النقص العددي للأخير بطرد اثنين من لاعبيه هما المالي آداما سوماورو وروبيرتو سوريانو في الدقيقتين 20 و58 على الترتيب.

وكانت المباراة في طريقها نحو التعادل، قبل أن يسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث لميلان في الدقيقة الـ84.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سجل إبراهيموفيتش الهدف الرابع لفريقه لتنتهي المباراة لمصلحة “الروسونيري” بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وانقض على الصدارة متقدما بنقطة واحدة عن نابولي الذي يحل ضيفا غدا الأحد على روما.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT