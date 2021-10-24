مصر – أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن مليون أسرة مصرية ستتضرر بسبب تخزين إثيوبيا مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة.

وقال عبد العاطي في تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا 500 متر مكعب سنويا ومن 10 سنين كان 800 متر ومن 20 سنة كان 1000 متر.

وأضاف أنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030، بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية.

وحذر من تحديات صعبة وخصوصا أمام الدول النامية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية بين هذه التحديات.

وفي تصريح آخر لقناة TEN قال: “هناك موجات جفاف قادمة خلال الفترة المقبلة، والتمويل من أكبر التحديات التي تواجه أزمة المياه، حيث يحتاج العالم من 150 إلى 200 مليون دولار يجب توافرها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية”.

وتابع أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا لملف المياه، ونسبة الفرد من المياه في مصر وصلت إلى 500 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية”.

ولفت إلى أن المنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب منها.

وأردف قوله: “كفاءة المياه المعالجة في مصر هي الأعلى، والعالم يتجه الآن إلى إعادة معالجة المياه لمواجهة الطلب”.

وتابع: “سنشرك الفلاحين في ندوة بأسبوع المياه لعرض تجربتهم في نظم الري الحديثة، وقد تم الاستعانة بشركات مصرية لتطبيق تكنولوجيا الزراعة في السعودية”.

وأوضح أن تكلفة تحلية متر المياه من البحر الآن 30 سنتا بعد أن كانت دولارين، وأن مصر تقوم بتعظيم كل نقطة ماء والاستفادة منها.

المصدر: صدى البلد المصرية