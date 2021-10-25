فيينا – فتحت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الجاري، الإثنين، على ارتفاع مدفوعة بتحسن الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في آسيا وأوروبا.

وما تزال أسعار النفط مستفيدة من ارتفاع الطلب من جانب أوروبا التي تواجه زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي، وعدم قدرة المعروض على تلبية الطلب، ما دفع دولًا في القارة إلى استبدال الغاز بالنفط.

وعند الساعة 06:00 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/كانون أول بنسبة 0.80 بالمئة أو 68 سنتا إلى 85.32 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر، بنسبة 0.98 بالمئة أو 82 سنتا إلى 84.58 دولارا للبرميل.

والخميس من الأسبوع المقبل، يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعا لبحث تطورات سوق الخام عالميا، واتخاذ قرار بشأن تخفيف قيود الإنتاج الحالية البالغة 4.6 ملايين برميل يوميا.

الأناضول