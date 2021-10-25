ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني “نيلز آنين” أن ليبيا أثبتت عملها النشط للإمساك من جديد بزمام الأمور.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن “آنين” تابعته صحيفة المرصد جاء هذا الإثبات من خلال تنظيم مؤتمر مبادرة “استقرار ليبيا” الذي يحظى بتأييد ألمانيا التام التي تكرس جهدها لدعم انسحاب القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.

وأضاف “آنين” إن المطلوب الآن هو أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وهو ما يحتم تحقيق التقدم المطلوب في مجالات الأمن وانسحاب كل القوات الأجنبية مع أهمية خضوع القطاع الأمني لعملية إصلاح وإشراف صارم على يد سلطة مدنية موحدة.

وتابع “آنين” قائلا:”يجب أن تكون هناك عملية شاملة لتسريح الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا ونزع سلاحهم” مؤكدا عزم بلاده على مواصلة دعم ليبيا في هذه المهام بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.