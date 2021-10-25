أول تعليق لمحمد صلاح بعد الثلاثية التاريخية

إنجلترا – وجه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رسالة حماسية لمشجعي “الريدز”، بعد فوزه الساحق على مانشستر يونايتد (5-0)، أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر صلاح صورة عبر حساباته الرسمي على موقع “إنستغرام” وأرفقها بتدوينة جاء فيها: “مع هذا الفريق، الفوز يجب أن يكون خيارنا الوحيد”.

كما نشر النجم المصري صورتين عبر خاصية “ستوري” من احتفالاته بالثلاثية التاريخية التي سجلها في شباك فريق “الشياطين الحمر” في معقله ملعب “أولد ترافورد”.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد، وأول لاعب يسجل “هاتريك” في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبه “أولد ترافورد” منذ 18 عاما، عندما أحرز البرازيلي رونالدو “الظاهرة” ثلاثة أهداف بقميص ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا 2003.

كما بات المهاجم المصري ثاني لاعب يسجل “هاتريك” في مرمى مانشستر يونايتد (5-2) على ملعبه، بعد الإنجليزي فريد هاو في مباراة الفريقين خلال الموسم (1936-1937).

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 107 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا الإيفواري ديدييه دروغبا الذي كان يشارك “الفرعون” الصدارة برصيد 104 أهداف.

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع “الريدز” في جميع المسابقات، ليصبح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، منذ موسم (2017- 2018)، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

المصدر: وكالات