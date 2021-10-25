أول رد لإدارة نادي برشلونة بعد اعتداء جماهيره على المدرب كومان

أول رد لإدارة نادي برشلونة بعد اعتداء جماهيره على المدرب كومان

إسبانيا – استنكر نادي برشلونة، قيام مشجعيه بتوجيه اعتداءات لفظية ضد مدربه رونالد كومان، أثناء مغادرته ملعب “كامب نو”، أمس الأحد، إثر الخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي “يدين نادي برشلونة الازدراء اللفظي وأعمال العنف التي تعرض لها مدربنا عند مغادرة كامب نو. سيتخذ النادي إجراءات أمنية وتأديبية لازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جماهير برشلونة الغاضبة تتحلق حول سيارة كومان وهي تطلق عبارات مهينة بحق المدرب الهولندي.

وفي مشهد دام عدة ثوان، قام كومان بإبطاء سرعة سيارته خشية من دهس أحد المشجعين.

وخسر برشلونة، الذي تراجع للمركز التاسع في ترتيب “الليغا” مع 15 نقطة، للمرة الرابعة تواليا أمام ريال مدريد، وصيف الدوري بفارق نقطة عن ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة، وهي أطول سلسلة منذ 1965.

وكان كومان، المرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى الصيف المقبل، على وشك الإقالة في سبتمبر الماضي، قبل أن يمنحه الرئيس خوان لابورتا جرعة معنوية معبرا عن دعمه.

المصدر: أ ف ب