ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري على ضرورة التزام وزارة الداخلية بإصدار قراراتها وفق التراتبية المنصوص عليها في القانون رقم (5) المعدل بالقانون رقم (6) بخصوص هيئة الشرطة.

وذلك بخصوص قرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج العبدلي القاضي بتغيير مدير مديرية أمن شحات أنيس حفيظ الحاسي وتعيين بديل له، وهو العميد مهندس عاشور مصطفى الكاسح.

واعتبر الحراري وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس بأن القرار صدر بشكل غير قانوني باعتبار أن صلاحية تغيير مديري مديريات الأمن هي من اختصاص الوزير وليس الوكيل، وأن القرار يعتبر في حكم العدم ويجب سحبه فورا.

كما شدد على دور الإدارة القانونية في وزارة الداخلية في الحرص على منع تكرار مثل هذه القرارات المخالفة للقانون.