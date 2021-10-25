فرنسا – دشنت الخطوط الجوية الفرنسية امس أولى رحلاتها المباشرة بين مسقط وباريس، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

وذكر بيان لشركة “مطارات عمان” أن “الخطوط الجوية الفرنسية سوف تشغل الخط الجوي الجديد بين العاصمتين مسقط و باريس، بطائرة بوينغ 787 لتوفر 279 مقعدا لثلاث فئات من السفر هي: درجة الأعمال، الدرجة الاقتصادية الممتازة، والدرجة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “في إطار سعي مطارات عمان لتعزيز وتوسيع دائرة الخطوط الدولية المباشرة بين مطارات عمان وعواصم العالم عبر كبرى شركات الطيران العالمية” .

وأضاف البيان أن “فرنسا تعد من أهم دول العالم التي يقصدها المسافرون بهدف السياحة، والسوق الفرنسي مهم جدا لرفد السياحة العمانية، حيث زار سلطنة عمان قبل جائحة (كوفيد-19) ما يقرب من 68 ألف زائر من فرنسا في عام 2019، وبالتالي سيمنح الخط الجديد للمسافرين بين السلطنة وفرنسا فرص الاستكشاف والاستمتاع بالمعالم والثقافات المختلفة للبلدين العريقين”.

المصدر: وكالات