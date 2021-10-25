ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن ما قامت به دول عظمى في برلين واجتماعها هناك من أجل وضع خارطة الحل السياسي في ليبيا، وكل ذلك يصب في خروج ليبيا للدولة المستقرة والآمنة، والتي يكون فيها دولة دستور وتداول سلمي للسلطة، بعيدًا عن الانقسام والاحتراب الذي ذاق منها الليبيين ويلًا على كل السنوات.

الدغاري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “في الإطار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الليبيين يتطلعون لبناء دولتهم الحديثة وإعادة الأمن والاستقرار وبناء دستور دائم، وانتهاء الحالات الانتقالية التي هي عبارة عن تدوير للحالة الليبية، متمنيًا من الليبيين أن يحكموا ضمائرهم ويختاروا من يقود ليبيا لبر الأمان، وأن يغيروا ما في أنفسهم ويتجهوا لليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأعرب عن تمنياته من هذه الدول ألا تعرقل نتائج الانتخابات والعودة للمربع الأول، مضيفًا: “على الصعيد الشخصي خاب ظني ولم أتوقع أن يكون هناك بيان هزيل في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 30 دولة، لم نكن نتوقع أن يكون هناك إيجاز صحفي لوزيرة الخارجية، وهذا يدل على أن المجتمع الدولي غير صادق وجاد في إنهاء التدخلات الخارجية”.

كما تابع: “لم أتوقع أن يكون هذا المؤتمر بهذا الشكل، علاوة على أن لجنة 5+5 كانت ممثلة فيه، عام كامل على تشكيلها وما زلنا في 23 أكتوبر على الرغم من بعض الخطوات المتواضعة التي قاموا بها والتي ليست عند الطموح الذي كنا نتوقعه من هذه المسارات العسكرية والاقتصادية”.

ونوّه إلى أنه تم عرض القوانين في عدة جلسات سابقة ومساهمة مجلس النواب بحوالي 20 عضوًا في جنيف يدل على أن مجلس النواب لديه النية الكاملة لدعم المسار الذي يفضي لانتخابات في 24 من ديسمبر، مشيرًا إلى أن المجلس لا يريد العمل بانتقائية، وطالما تمت المشاركة في التمثيل على الرئاسي أن يقبل بكل ما يفضي لالتئام وخروج قوانين في الأيام القادمة.

وبيّن أن المفوضية ردت على البرلمان بعدة ملاحظات في الجلسة الماضية والآن هناك ملاحظات ستناقش في جلسة اليوم وهي التعديلات التي تمت في القانون حسب رؤية المفوضية.