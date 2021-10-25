الرياض – دشنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية، أول محطتين لبيع الوقود في العاصمة الرياض، ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان مشترك، الإثنين، يأتي التدشين في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين الشركتين في عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطات نوعية في جميع مناطق المملكة.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين للشركتين.

وفي 2018، أسست “أرامكو السعودية” شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل بمجال محطات وقود السيارات.

وتنشط “أرامكو السعودية”، التي طرحت الحكومة السعودية جزءا من أسهمها للاكتتاب في البورصة المحلية، في قطاعات جديدة مؤخرا بجانب بيعها للنفط الخام.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أثناء تدشين أُقيم في الرياض: “لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات”.

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل.

وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي “بونجور كافيه” بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي “في كافيه” والتي تقدم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم.

كما زُودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.

الأناضول