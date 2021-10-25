ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية الفريق فرج الصوصاع إن رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش أبلغهم بوصول المراقبين الدوليين إبان انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا.

الصوصاع وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم اشترطوا أن يكون المراقبون من دول محايدة وبالزي المدني ولا يحملون أسلحة، على أن يكون عملهم تحت إشراف اللجنة العسكرية.

وأشار الصوصاع إلى أنهم طالبوا في اجتماعاتهم بجنيف بضرورة معرفة أعداد المرتزقة والقوات الأجنبية شرقًا وغربًا، مضيفًا أنهم يسعون الآن لخروجهم وفقًا لمخرجات برلين واحد واثنين والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، على أن تتم عملية الانسحاب بشكل متوازن بإشراف من اللجنة العسكرية وبالتعاون مع المراقبين الدوليين، وفق قوله.