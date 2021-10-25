ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن كل المُلاحظات الفنية التي أرسلتها المفوضية أدرجت في قانون انتخاب الرئيس، وسبب التأخير هو صياغة القانون، وسيُرسل للمفوضية قريبًا.

العرفي لفت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراعالسياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن جلسة النواب اليوم ستكون علنية، وسيتم تلاوة الملاحظات الفنية التي أرسلتها المفوضية وتضمينها سواء في قانون انتخاب الرئيس أو قانون انتخاب مجلس النواب، وستوضع بالصيغة النهائية وإحالتها.

وبيّن أن المفوضية عندما أرسلت الملاحظات الفنية على قانون انتخاب الرئيس طلبت حذف ما يُقابلها من قانون انتخابات مجلس النواب التي لا تتماشى مع سياق القانون، وقد تم حذفها وتعديلها سواء في قانون الانتخابات النيابية أو الرئاسية، وفق قوله.

كما أشار إلى أن قانون الأمن الداخلي جاهز، ويُمكن أن يصوت عليه في جلسة اليوم، إضافة لقانون توحيد مرتبات الدولة.