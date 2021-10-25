ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن موقف البرلمان تجاه الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا ثابت ولم يتغير ولن يتغير.

العقوري جدد في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رفضه للوجود العسكري التركي على الأراضي الليبية، مطالبًا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء.

وعما إذا كانت هناك صلة بين الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس الأمة التركي في الرابع عشر من الشهر الحالي والانتخابات الليبية المرتقبة، أجاب العقوري: لن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا بخروج جميع القوات الأجنبية، وموقف البرلمان ثابت، وتم التأكيد عليه في اللقاء مع أعضاء مجلس الأمة التركي، وبالطبع هذه قضية حساسة بالنسبة للانتخابات.

وتابع العقوري حديثه: “نريد من جميع الشركاء الدوليين بمن فيهم تركيا، المساعدة في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات القادمة، لأن هذا سينعكس إيجابيًا على كامل منطقتنا وشعوبنا التواقة للاستقرار، متحدثًا عن موقف مجلس النواب من تركيا، وقال إنه يحرص على المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل، وكما يعلم الجميع، فأنقرة تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لليبيا، وهناك إشكاليات تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين ونتطلع لحلحلتها مع الجانب التركي.

وانتهى العقوري قائلًا: حرصنا أن يكون هناك تنسيق وتواصل مع مجلس الأمة التركي للعمل على المواضيع المشتركة فيما بيننا، وتكوين وجهات نظر متقاربة للتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين، والنظر للأهمية التي يمكن أن تلعبها الدبلوماسية البرلمانية في ذلك.