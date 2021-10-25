ليبيا – أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي عن قلقها من حالة الانتظار السلبي شعبيًا، والموت السريري للقاعدة الدستورية لملتقى الحوار السياسي، والاتفاق الضمني بين متصدري المشهد السياسي في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

الفارسي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن انتخابات متتالية غير واضحة المعالم كما أوضح عماد السايح في مؤتمر المفوضية، لا يؤكد على إنجاح الانتحابات المباشرة والمتزامنة في دیسمبر.

ونوّهت إلى أن تجديد الشرعية وإزالة الأجسام الحالية لم يعد مجرد مطلب شعبي بل ضرورة لتجنيب ليبيا مأزق ستفرضها هلامية الوضع القائم وهشاشة الدولة التي توشك على الانهيار.