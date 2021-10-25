ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن الجانب الأمني وخاصة في الجنوب هو ما يعيق تطوير قطاع السياحة، لافتًا إلى أن ليبيا تمتلك عديد من مقومات الجذب السياحة وخاصة مع قربها الشديد لأوروبا، وكذلك المناخ المثالي والشواطئ الجيدة، والصحاري، والعديد من المواقع الموجودة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذا يوجد أهرامات وعدة مواقع مهمة في مدينة جرمة الأثرية جنوب غرب البلاد.

الكرتيحي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد شدد على أن الحكومة لديها أدوار عديدة لتدعيم قطاع السياحة بينها توفير الإمكانيات اللوجستية في المناطق الأثرية، كإمدادات الكهرباء، وصيانة الآبار في المناطق الصحراوية، وإنشاء المخيمات والفنادق السياحية، وقبل كل شيء استعادة الاستقرار الأمني في كل ربوع ليبيا.

وأشار إلى أن بلاده تمتلك التشريعات الكفيلة بحماية الآثار، ويجب دعم الشرطة السياحية لتكون قوة إنفاذ قانون بالمناطق السياحية لحماية الآثار من العبث والتخريب والنهب.