ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن المجلس ملتزم بموعد إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر القادم، قائلًا: “نحن وحكومة الوحدة الزمنا والتزمنا بهذا الموعد تحت أي ظرف كان وهناك أطراف لاتزال تشكك في موعد إجراء الانتخابات”.

الكوني وفي مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والدولة حول التنيسق والتوافق، بالإضافة إلى وجود تجاذبات لا تنتهي. مشيرًا إلى أن مفوضية الانتخابات أخذت على عاتقها ما قدم لها من قبل البرلمان وستبدأ في الموعد المحدد لتنظيم البدء في الانتخابات، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الرئاسي لا علاقة له بالتشريعات.

وقال الكوني: “المجلس الرئاسي نأى بنفسه عن الدخول في أي تجاذبات بين الأطراف التشريعية أو حتى السياسية الأخرى التي تريد أن تدلي بدلوها ولديها رؤية مغايرة، وهناك عدد لا بأس به من الأحزاب ومجتمع مدني، وهؤلاء يجب أن يكونوا الورقة الضاغطة لتنفيذ الانتخابات في موعدها وتشارك هذه الرؤية مع المجتمع الليبي ككل، والمعني هو المواطن نفسه، ليست حكرًا على الساسة الذي يقيسونها بمصالحهم وتوجهاتهم أو مايريدون، والموطن يطمح للتغير وجئنا من أجل تنظيم انتخابات ديسمبر”.

وكشف الكوني عن قيام جهة لم يسمها بمطالبتهم بوضع إعلان دستوري جديد لإنهاء الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بالقول: “طلب منا كمجلس رئاسي وضع قادعة دستورية وحسم الخلاف بين الأطراف ،لكن لا نريد أن نزيد الوضع تأجيجًا ونكون طرفًا أخر بأن يؤيد طرف دون غيره، وتناقشنا مطولًا مع جهات مختلفة في الدولة، وهناك عدة آراء بأن يقدم المجلس رؤية توافقية تدخل فيه رؤية البرلمان ومجلس الدولة”.

وإستطرد: “الموعد قد انتهى. نحن لا نتسطيع في هذا الوقت الضيق تقديم حلول رغم وجود شخصيات قانونية وسياسية واجتماعية تحاول أن تدلي بدلوها في هذا الأمر”.

كما أكد أن تأجيل الانتخابات أمر لا يمكن القبول به، قائلًا: “ملزمين بـ 24 من ديسمبر ولا نرغب بالعودة إلى نقطة الصفر، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات ولا نقف مع طرف دون أخر، ولدينا صلاحيات محدودة جدًا، لكن هناك سلطات تنفيذية وتشريعية وأجسام أخرى انبثقت عن الصخيرات ومجلس القضاء الأعلى”.

الكوني اختتم بالقول: “نحن مع الشعب الليبي، ولكن علينا ألا ندخل ليبيا في متاهات كما دخله أشقاؤنا في السودان بالصراع بين الأجسام التي كان يجب أن تنقذ الدولة وليس الصراع كما هو حاصل بين الأجسام السياسية الليبية، ولا بد من الحسم، والمواطن هو من يحسم كل شي بورقته الانتخابية باختيار المرشح ومن يقود لمرحلة القادمة وهذا شأنه، وهذه مهمتنا المحدودة ونحن منحازون للشعب وعلى باقي السلطات أن تكون إلى جانب الشعب الليبي في استحقاقه القادم”.