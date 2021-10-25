ليبيا – طالب بابا الفاتيكان “فرنسيس” الدول كافة بوجوب عدم إعادة أي من المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول غير الآمنة ومن بينها ليبيا.

البابا “فرنسيس” أوضح في نداء وجهه تابعته صحيفة المرصد إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يعانون في ليبيا من العنف وأوضاع غير إنسانية تشبه الأوضاع في معسكرات الاعتقال ما يعني أنهم في وضع الحاجة للحماية.

وشدد البابا “فرنسيس” على أهمية أن تكون الأولوية لعمليات الإنقاذ في البحر والنزول المنظم من زوارق المهاجرين غير الشرعيين وبدائل للاحتجاز وسبل منتظمة لإجراءات الهجرة واللجوء مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بوعوده بإيجاد حلول دائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا.

وتابع البابا “فرنسيس” قائلا:”كثير من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال يتعرضون لعنف وحشي في ليبيا”.