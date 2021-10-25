ليبيا – أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح خطة تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن من حيث تنفيذ كافة الإجراءات.

السايح أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد إن يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة يحدد بناء على مقترح يقدم من المفوضية لمجلس النواب لإقراره بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية.

وتابع السايح إن هذه الجولة والانتخابات التشريعية سيتمان في يوم اقتراع أيضاَ تقترحه المفوضية ويقره مجلس النواب مؤكدا إن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كلا من العمليتين بالشكل المتزامن وذلك عند اكتمال كل منهما.

وقال السايح:”ذلك اليوم الذي نحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع بعيدا عن صناديق الذخيرة والرصاص اليوم الذي لا يعلو فيه صوت فوق صوت الليبيين وإرادتهم” معلنا عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية في الـ25 من أكتوبر الجاري بمراكز الانتخاب.

وأضاف السايح إن هذا الأمر يأتي لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال 48 ساعة من تاريخ النشر داعيا الناخبين إلى التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعدادا لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.

وكشف السايح عن نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين في صفحة المفوضية وموقعها الرسمي كخطوة استباقية لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها حالما يفتتح باب التقدم للترشح.

وبشأن ما يتعلق بفتح باب التقدم للترشح أوضح السايح أنه سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة مشيرا إلى مخطط انطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين.

وأشار السايح إلى الضمانات القانونية والقضائية بالقول:”لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته ونجل قاماته ولنحتكم إليه جميعا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات” مطمئنا الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف السايح إن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع من دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.