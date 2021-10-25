ليبيا – قال عضو مجلس المفوضية العليا للاتتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية لم تستلم التعديلات الأخيرة من مجلس النواب، متوقعًا أن تصل خلال أسبوع.

بالخير وفي ردا على سؤال لقناة “الجزيرة” القطرية حول منع قانون الانتخابات البرلمانية للأحزاب بالتقدم عبر القوائم، أجاب: “كنا نتمنى أن يكون هناك قوائم في القانون الانتخابي البرلماني، من أجل مشاركة الأحزاب بدل النظام الفردي، ولكن هناك ظروف شاهدها الليبيون أدت إلى اعتماد قانون الترشح الفردي”.

واعتبر بالخير أن القانون الانتخابي البرلماني صريح، ويمكن للأحزاب تسمية مرشحين للدخول فرديًا في انتخابات البرلمان ومن باب الشفافية مع الناخبين، يُفترض على المرشحين التصريح بانتمائهم الحزبي، دون أن يلزمهم القانون بذلك.

وبشأن اختلاف القوانين والإجراءات عن الانتخابات الماضية عام 2014، قال بالخير: إن المفوضية استحدثت بطاقة ناخب سيتم توزيعها لإلزام الناخبين بإحضارها عند عملية الاقتراع.

بالخير لفت إلى أن القوانين البرلمانية أُقرّت كما هي في القانون رقم 10، بينما قانون انتخاب الرئيس جديد كليًا، ولأول مرة يتم انتخاب رئيس لليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب.