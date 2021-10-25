ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء بالجمهورية التونسية، نجلاء بودن، التي تترأس وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، رفقة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي.

المنفي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.

من جهتها، أكدت نجلاء بودن، على استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته.

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