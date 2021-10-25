السودان – تواترت الأنباء فجر اليوم الأثنين من السودان، متحدثة عن تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم وعن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وفيما يلي تغطية لأهم الأحداث:

– وزيرة الخارجية السودانية: الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت على “محك خطير”.

– وزيرة الخارجية السودانية: احتجاز حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول.

– وزارة الإعلام السودانية: ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان.

– الحزب الشوعي السوداني يدعو كل القوى المناصرة للسلطة المدنية إلى إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى هزيمة الانقلاب.

– وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين.

– الاتحاد الأوروبي: نتابع أحداث السودان بقلق بالغ وندعو لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح.

– وزارة الإعلام السودانية: نقل رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد “الانقلاب”.

– المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يعبر عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن تحرك الجيش ضد الحكومة.

– وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية.

-متظاهرون يحرقون إطارات السيارات في شوارع الخرطوم احتجاجا على التحركات العسكرية واعتقال وزراء وقياديين مدنيين.

– بيان لتجمع المهنيين السودانيين أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة.

– قوات عسكرية تعتقل أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الانتقالية وتقتادهم إلى جهات غير معلومة.

– قوة عسكرية تقتحم منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

– قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة الخرطوم.

– تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة “الانقلاب العسكري”.

– اندلاع احتجاجات في الخرطوم وحرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

– تعزيزات عسكرية تصل الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.

المصدر: RT + وكالات