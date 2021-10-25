ليبيا – قال الخبير الإيطالي البارز بشؤون الشرق الأوسط دانييلي روفينيتّي وكبير مستشاري مركز أبحاث “Med-Or” التابع لمجموعة “ليوناردو” لصناعات الدفاع والمحلل الجيوسياسي في مجلة “فورميكي” وموقع “ديكود-39” إن ليبيا واعدة بفرص كبيرة جديرة بالتنمية، معتبرًا أنه من أجل تحقيقها لا بد أن تتوافر لها أجواء استقرار، مشيرًا إلى أن الخلاصة هي أن ليبيا بمقدورها أن تصبح جسرًا اقتصاديًا وتجاريًا نحو أفريقيا، وإذا أردنا أيضًا نحو آسيا.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أضاف: “ليبيا، كما تثبت مشروعات ريتيليت ميد وسباركل، واعدة بفرص كبيرة جديرة بالتنمية، لكن من أجل تحقيقها لا بد أن تتوافر لها أجواء استقرار”، مشيرًا إلى أن ليبيا بمقدورها أن تصبح جسرًا اقتصاديًا وتجاريًا نحو أفريقيا، وإذا أردنا أيضًا نحو آسيا.

ولفت إلى أن ليبيا هي أحد الملفات التي يتجلى فيها الارتباط بين الاقتصاد والمسائل الجيوسياسية، ومن ثم فإنه لا يمكننا، عند الحديث عن السياق الاقتصادي الليبي، أن نقلل من أهمية الاتصالات الخارجية، على حد تعبيره.

وشدد روفينيتّي على ضرورة دعم النسيج الاقتصادي والسياسي والتجاري والصناعي الليبي من خلال مبادرات براقة، مثل تلك التي أطلقها فيديريكو بروتو، مؤسس ريتيليت ميد الشركة الإيطالية الليبية المشتركة بين مجموعة ريتيليت الإيطالية (التي يترأسها بروتو نفسه)، والشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن ريتيليت ميد منغمسة بقوة حاليًا في إنجاز مشروع ليبيا الرقمي العظيم الجديد الخاص ببناء شبكة جديدة من الألياف البصرية والبنى التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس، وتأسيس مركز بيانات وطني كبير.

ونوه إلى التعاون التاريخي بين شركة تيليكوم إيطاليا سباركل وشركة الاتصالات الدولية التابعة للشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجال تصنيع الكابلات البحرية والبري ،مشيرًا إلى أن هذه هي المشروعات النموذج التي تحتاجها ليبيا، هي بالأحرى مبادرات ذات طابع اقتصادي تصل إلى آفاق بعيدة لمستقبل البلاد.

واستدرك بقوله: “على الرغم من أن هذه المبادرات أو المشروعات تتعلق بالتأكيد بأنشطة ذات طابع اقتصادي-استثماري، فإنها بالغة الأهمية بالنسبة لليبيين بالنظر إلى كونها ثمرة روابط مهمة وحاسمة في قلب حوض البحر المتوسط”.

ورأى أن أوضاع التوتر التي تشهدها ليبيا حاليًا من الممكن أن تتسبب في إحباط الجهود المبذولة حتى الآن.

وأكمل: “أتحدث هنا عن المخاطر الجلية التي من الممكن أن يفرزها الصدام السياسي، ويكفينا في هذا المقام الإشارة إلى النبرة الغليظة التي هاجم بها نائب رئيس الوزراء الممثل لإقليم برقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لفشله في إدارة الاختلافات السياسية في البلاد”.

وتوقع أن تكون أول آثار هذا الصدام، إغلاقًا جديدًا لحقول النفط، بما لذلك من تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي برمته.

الخبير الإيطالي خلص إلى القول: “من أجل ذلك أكرر ما سبق وأعلنته منذ أشهر، وقلبي يخفق على مصير أشقائي وأصدقائي الليبيين، إن الانتخابات التي حددت تاريخها الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر ضرورة لا يمكن التغاضي عنها من أجل إنجاز مرحلة ترسيخ الاستقرار الجارية حاليًا، ومساعدة المواطنين الليبيين على استعادة الرخاء الاقتصادي لبلادهم”.