ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن تعامل المفوضية العليا للانتخابات مع القوانين الانتخابية التي أنتجها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد تكون بضغوط خارجية ستؤدي إلى نتائج غير مرضية، ولن تلقى قبولًا من الأطراف التي ستطعن فيها دستوريا، بحسب زعمه.

دبرز وفي تصريحات خاصة لقنة “الجزيرة ” القطرية أمس الأحد قال: “المفوضية العليا للانتخابات مستمرة بالعمل في القوانين الانتخابية رغم اعتراض مجلس الدولة على بنود فيها لم يتم التشاور والاتفاق عليها، حتى نضمن انتخابات نزيهة ونشهد بقبولها”.

وزعم دبرز أن المضي في هذه القوانين ستنتج دكتاتوريين جدد أسوأ من حقبة العقود الأربعة الماضية.

وصرح دبرز بأن العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الأحزاب، رغم التحفظ على بعض الجهات الحزبية لدورها في المرحلة السابقة.