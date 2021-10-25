إيطاليا – انتزع يوفنتوس تعادلا بشق الأنفس من مضيفه إنتر ميلان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما امس الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل هدف أصحاب الأرض، البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الـ17، وعادل لفريق “السيدة العجوز” الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، كما رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

وفي مباراة ثانية اليوم، تعادل نابولي مع مضيفه روما من دون أهداف.

وبهذا التعادل رفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة واستعاد الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على ميلان الوصيف، كما رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT