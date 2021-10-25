بولندا – تعهد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بالدفاع عن موقف بلاده في حال بدأت بروكسل “حربا عالمية ثالثة”، ما قد يحرم بولندا من أموال موعودة.

ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عنه قوله: “ماذا سيحدث إذا شنت المفوضية الأوروبية حربا عالمية ثالثة؟ إذا بدأت حربا عالمية ثالثة، سوف ندافع عن حقوقنا بأي سلاح في حوزتنا”.

وتشهد العلاقة بين وارسو وبروكسل توترا في الآونة الأخيرة، حيث حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بولندا من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة، ولا يمكن أن يمر دون عقاب.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في وقت سابق بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

وأدى هذا التوتر بالفعل إلى تأجيل بروكسل موافقتها على حزمة تدابير بقيمة 36 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد البولندي على التعافي من الجائحة.

المصدر: “نوفوستي”