العراق – أكد السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي أن حكومة بلاده تهدف لاستعادة الموصل استقرارها وازدهارها ورخاءها بشكل كلي.

وقال خلال زيارته لمدينة الموصل مع محافظ نينوى نجم الجبوري: “تركيا تتمتع بعلاقات إنسانية وتاريخية واقتصادية عميقة الجذور مع الموصل، كما هو الحال مع العراق بأسره”.

وأضاف أن “تنظيم (حزب العمال الكردستاني) يسعى لإيذاء الناس في الموصل كما ظلم داعش كافة أهالي المدينة في الماضي”.

وتابع: “تركيا تهدف لاستعادة الموصل ازدهارها واستقرارها ورخاءها بشكل كلي، رغبتنا هذه صالحة لكل العراق، لكن الموصل مثال استثنائي إلى حد ما هنا، لأنها حقيقة تعرضت للتدمير بشكل كبير خلال سيطرة داعش”.

وأوضح غوناي، أن “الموصل بحاجة للمستثمرين، وتركيا تمتلك المستثمرين”، لافتا إلى “مواصلتهم المباحثات مع الجانب العراقي حول المياه”.

من جهته، أكد الجبوري على “متانة العلاقات بين العراق وتركيا، وقال: “ساعدتنا الشركات التركية كثيرا في إعادة إعمار الموصل، ولا تزال تواصل عملها في بناء المستشفيات وقنوات الصرف الصحي والطرق والجسور في جميع أنحاء المدينة”.

وزار السفير التركي مع الوفد المرافق له مدينة تلعفر، حيث افتتح هناك ملعبا لكرة القدم أنشأته شركة “تيكا” وفق المعايير الدولية.

المصدر: “الأناضول”