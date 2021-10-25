إنجلترا – حقق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وأكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ60 بعد طرد نجمه الفرنسي باول بوغبا لتدخله العنيف على كيتا.

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الترتيب خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

وبأهدافه الثلاثة اليوم، وصل صلاح إلى الهدف رقم 107 في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا أسطورة ساحل العاج ديدييه دروغبا الذي كان يشارك “الفرعون” الصدارة بـ104 أهداف.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد.

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع “الريدز” في جميع المسابقات.

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

المصدر: RT