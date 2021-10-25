إنجلترا – واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هوايته بتحطيم الأرقام القياسية بتسجيله ثلاثة أهداف من أهداف فريقه الخمسة في شباك مانشستر يونايتد (5-0) ضمن “البريميرليغ” امس الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت على أرضية ملعب “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر” وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبأهدافه الثلاثة اليوم، وصل صلاح إلى الهدف رقم 107 في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا أسطورة ساحل العاج ديدييه دروغبا الذي كان يشارك “الفرعون” الصدارة بـ104 أهداف.

كما انفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي “البريميرليغ” هذا الموسم بعد أن كان يتشاركها مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، والذي صام عن التهديف في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 2-1 على برينتفورد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد.

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع “الريدز” في جميع المسابقات.

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في “تويتر” صورة لصلاح بعد المباراة وأرفقها بالقول: “للأسف ليس لدينا صور جديدة لك لإضافتها في تغريدة! ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية من أجل صور جديدة”.

المصدر: وكالات