ليبيا – رأى القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان العضو بجماعة الاخوانالمسلمين أن حزبه كان يرجو أن تجري الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية بدل الترشح الفردي.

صوان وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد قال: إن حزبه طالب البرلمان بإعادة النظر في الفقرة الخاصة بنظام الترشح الفردي وتعديله لنظام القوائم، أو على الأقل المختلط بين الفردي والقوائم، لأن هذا هو الأساس في العملية الديمقراطية، حتى نبعد شبح القبلية والجهوية ونسمح للأحزاب بطرح مشاريعها ونترك للمواطنين حرية الاختيار بناء على الرؤية والمشروع.

وأشار إلى وجود قانون جديد ينظم تأسيس الأحزاب بطريقة صحيحة عبر وزارة العدل بعد تقدم عشرات الأحزاب للحصول على إذن المزاولة،مختتمًا: “إن هذا يدل على أن هناك توجهًا شعبيًا عامًا للانخراط في النشاط السياسي وكنا نتمنى أن قانون الانتخابات يشجع هذا التوجه”.