أفغانستان – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة “طالبان” عبد القهار بلخي، إن الحركة ترحب بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية رفع الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضاف بلخي أن الحركة “تسعى جاهدة لإقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.

وكان الرئيس بوتين قد أوضح أن القرار حول رفع حركة “طالبان” من قائمة التنظيمات الإرهابية يعود للأمم المتحدة، وأشار إلى أن الأمور تتجه نحو تجسيد هذه الخطوة.

وقال بوتين خلال منتدى “فالداي” الدولي يوم الخميس: “المسألة لا تكمن في موقف روسيا، وكما ترون نحن نتعاون مع ممثلي طالبان وندعوهم إلى موسكو ونتواصل معهم في أفغانستان. يكمن الأمر في أن هذه القرارات تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ونحن جميعا نتوقع من طالبان التي تسيطر على الأوضاع في أفغانستان، أن الأمور ستسير في سياق إيجابي”.

وأوضح أن روسيا ستتخذ قرارها حول إزالة “طالبان” من قائمة التنظيمات الإرهابية انطلاقا من ذلك، مشيرا إلى أن بلاده ستكون متضامنة مع الأمم المتحدة في قرارها.

المصدر: “تاس”