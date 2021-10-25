ليبيا – زعم المدير التنفيذي لشركة “سادات” للاستشارات الدفاعية التركية “ميليه تانريفيردي” عدم صحة معلومات مؤكدة تملكها الولايات المتحدة.

“تانريفيردي” أوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أنه يشعر بالاستياء من المعلومات التي تؤكد تحول “سادات” إلى يد أنقرة المزعزعة للاستقرار في ليبيا وسلاحها السري في الحروب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل.

ووفقا للمعلومات تدعي “سادات” أن هدفها مساعدة العالم الإسلامي للقيام بدور بين القوى العالمية العظمى لتكون قوة مكتفية ذاتيا وهو ما جعل واشنطن تدقق بشأنها أكثر لتورطها بتدريب المرتزقة السوريين وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وبينت المعلومات إن نطاق العمليات المقترحة لشركة “سادات” يمتد باللون الأخضر على شعار الشركة الذي يعرض خريطة العالم الممتدة من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط وأجزاء من وسط وجنوب شرق آسيا فيما تشرف على 5 آلاف مرتزق سوري في ليبيا.

وأفاد الخبير في شؤون الإرهاب في الجامعة الأمريكية ومعهد “أوريون بوليسي “سوات كوبوكو” لوكالة فرانس برس أن هنالك مصادر موثوقة تشير إلى أن “سادات” تلعب دورا رئيسيا في تدريب وتعبئة المرتزقة في سوريا وتستخدمهم في عدة دول.

وأختتمت المعلومات بالإشارة إلى ارتباط المخابرات التركية بقضية المرتزقة الذين تدربهم “سادات” التي ترتبط بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل وثيق منذ محاولة الانقلاب عليه في العام 2016 فيما ارتبط “عدنان تانريفيردي” قبل ولده “ميليه”.

ترجمة المرصد – خاص