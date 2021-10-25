ليبيا – علق العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق سالم قنان على الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس النواب مع مجلس الأمة التركي في الرابع عشر من الشهر الحالي، قائلًا: “لا يوجد ما يمنع من إقامة أو إعادة العلاقات مع أي دولة طالما لا يتعارض هذا والموقف الليبي الرافض لوجود أي قوات أجنبية على أراضيها، منوهًا بانفتاح حكومة الوحدة على كافة دول المنطقة بداية من تركيا ومصر.

قنان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضاف: “التدخل الدولي موجود في ليبيا، لدرجة أن بعثة الدعم الأممي تجاوزت مهمتها، وباتت تتدخل في شؤوننا! وبالتالي مهمتنا الأساسية لا تتوقف عند تقبل الواقع الذي فرضته علينا ظروف الحرب في الماضي، وإنما على المسارعة لتغييره دون أي تأجيل”.

واستكمل: “في لقاءاتنا مع وفود أي دولة نكرر موقفنا الرافض للوجود الأجنبي في ليبيا، ونقول للجميع إنه سيكون هناك تنسيق سياسي وتعاون اقتصادي وتجاري وأمني بالمستقبل، ولكن هذا التنسيق والتعاون سيتم بإرادة حرة لليبيين وفقًا لما يتناسب ومصالحهم”.

وحول تفاصيل محاور الاجتماع، وإذا ما كان قد تم التطرق لقضية مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في نهاية نوفمبر عام 2019، قال النائب قنان : “الأتراك أبدوا رغبتهم في زيارة ليبيا والعمل في كل مناطقها دون استثناء، والاتفاقية الأمنية وقعت مع مجلس رئاسي كان يحظى بالاعتراف الدولي حينذاك، إلا أن البرلمان كان منقسماً في تلك الفترة”.

وانتهى أقنان إلى أن الليبيين يتطلعون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، لتغيير المشهد وكافة الأجسام السياسية الراهنة، وهو ما يسهم في حل أي جدل تعانيه البلاد.