ليبيا – أشاد المبعوث الأممي يان كوبيتش بالإنجازات التي حققتها لجنة الـ10 العسكرية المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

إشادة كوبيتش جاءت في بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق في جنيف طالعته صحيفة المرصد وفيه قال:”نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف المواجهات المسلحة في ليبيا”.

وأشار كوبيتش إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا لاسيما بعد أن تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه.

وبين كوبيتش إن هذا التأكيد جاء من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد في الـ21 من أكتوبر الحالي في طرابلس فيما حققت اللجنة مطلع الشهر الجاري منجزا آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة.

وأضاف كوبيتش إن هذه الخطة هي للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا مجددا استعداد الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين لدعم اللجنة في تنفيذ الاتفاق والخطة عبر المشاورات مع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا.

وثمن كوبيتش الجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين مشددا على الدور الهام للجنة العسكرية بإجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.