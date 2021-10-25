ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، أن حظوظ إقامة الانتخابات الليبية باتت قوية، وأن العوائق تقتصر على الجوانب التنظيمية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لعمامرة خلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، تناول فيها عديد الملفات التي تتصدر أجندة الدبلوماسية الجزائرية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأفاد لعمامرة: “نستطيع القول إن إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا قوية ويتعلق الأمر باستكمال جوانب تنظيمية”.

وشدد على أن الاجتماع الدولي المنعقد قبل يومين بطرابلس (بمشاركة 27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية)، “برهن على أن أبناء البلاد أخذوا بزمام المبادرة وليبيا أصبحت تستضيف ولا تستضاف”.