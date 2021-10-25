ليبيا – تدارس القائمون على إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي في طرابلس مع مصرف فرنسا قضايا ذات اهتمام مشترك.

بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي في طرابلس طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجانبين ناقشا إدارة التمويلات متناهية الصغر لخلق بيئة مناسبة وداعمة لإطلاق المشروعات في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

وتابع البيان إن الجانب الفرنسي مثله في اللقاء مدير برنامج التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص والتجارة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والمدير العام لمؤسسة خبراء فرنسا ومدير البرامج المنفذة في ليبيا من المؤسسة.