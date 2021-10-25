ليبيا – تابع تقرير ميداني نشرته صحيفة “سوشالست ووركر” البريطانية تظاهرة للمناهضين للعنصرية أمام السفارة الإيطالية في بريطانيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التظاهرة دعت إليها منظمة العفو البريطانية احتجاجا على تعاون الحكومة الإيطالية مع قوات خفر السواحل الليبية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا للتعذيب والاغتصاب والابتزاز.

وبحسب منسقة منظمة العفو الدولية “أولريك شميدت” اعترضت قوات خفر السواحل الليبية ما يزيد عن 1500 مهاجر غير شرعي مؤكدا إن إيطاليا تمول ليبيا فيما لم يكن بالإمكان فيما بعد الأخذ بالحسبان مصير 600 من هؤلاء.

وتابعت “شميدت” إن لا أحد يدخل تلك القوارب الصغيرة إلا إذا اضطر إلى ذلك فهؤلاء المهاجرون غير الشرعيون هم الأشخاص الذين يأملون في العثور على مكان آمن لا تمثل ليبيا على وجه التأكيد هذا المكان الذي يتوقون إليه.

ترجمة المرصد – خاص