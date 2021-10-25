ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ، حيث أفتتحت الجلسة بدقيقة صمت حداداً على أرواح الراحلين عضو مجلس النواب أحمد شيهوب ، الموظف بديوان مجلس النواب محمد مفتاح عبدالرحيم و الموظف بديوان مجلس النواب رافع سعيد الصبيحي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فان مجلس النواب ناقش خلال جلسته اليوم مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وبعد استكمال مناقشة مواده أُقر مشروع القانون باغلبية الحاضرين.

كما أقر المجلس في جلسة اليوم تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً باغلبية الحاضرين من النواب وبذلك عُلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.