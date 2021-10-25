مسؤول إسرائيلي حول تبادل الأسرى مع “حماس”: نقترب من شيء ما

مسؤول إسرائيلي حول تبادل الأسرى مع “حماس”: نقترب من شيء ما

إسرائيل – علق مسؤول أمني إسرائيلي على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”، مؤكدا إمكانية ذلك في وقت قريب.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إلون شوستر في حديث لقناة “13” الإسرائيلي: “الشرق الأوسط كيان مخادع، نحن نقترب من شيء ما (بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حماس)، نأمل أن المصابيح التي نراها هي الضوء بنهاية النفق، وليس القطار القادم من الجهة المقابلة”.

وأضاف: “كل شيء يمكن أن يحدث، نحن نعمل بأقصى جهودنا، لا أريد تبديد التفاؤل عندما أعرف مدى حساسية الواقع، نحن نبذل أقصى جهدنا للضغط على أنفسنا لتجنب أن نصل إلى طريق مسدود”.

المصدر: i24