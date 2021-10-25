ليبيا – تجمع نحو 200 شخص خارج السفارة المالطية في بريطانيا للمطالبة بإسقاط تهم موجهة ضد 3 شبان أفارقة مهاجرين غير شرعيين.

ووفقا لما ورد في صحيفة “تايمز أوف مالطا” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد فقد رفع المتجمعون لافتات كتب عليها “مالطا أوقفوا عمليات صد طالبي اللجوء” و”دافعوا عن الحق في اللجوء” للمطالبة بوقف عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقالت منسقة حملة “الهبلو 3” “روفينا تنازي”:”لو لم يتدخل الشبان الـ3 لمنع الإعادة القسرية إلى ليبيا لكانت مجموعة المهاجرين غير الشرعيين قد تم إعادتهم وكانوا سيواجهون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وهم لم يقوموا بأي عنف في أي وقت”.

وتابعت “تنازي” بالقول:”لم يحاول هؤلاء بعد إنقاذهم إصابة أي شخص أو خطف القارب أو أي شخص على متنه أو إتلافه ولا يوجد أي دليل على ذلك ومع هذا فإن السلطات المالطية مستمرة في تجريم الشبان لهذه الأسس وهو ما يحتم عليها إسقاط القضية.

ترجمة المرصد – خاص