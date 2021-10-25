فرنسا – تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، لموقف محرج، خلال لقاء “الكلاسيكو” أمام مضيفه مارسيليا (0-0) أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الفرنسي لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب مرسيليا، ديميتري باييت، وهو يفتك الكرة من ميسي، ومن ثم راوغه ببراعة، ليسقط الأرجنتيني على الأرض في موقف محرج لنجم برشلونة السابق.

واحتفظ باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 28 لنقطة، بينما يشغل مارسيليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة.

المصدر: وكالات