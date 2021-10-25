نيجيريا – أعلن البنك المركزي النيجيري (CBN) أنه سيطلق عملته الرقمية الرسمية “e-Naira” يوم الاثنين للتداول، بعد حظر استخدام العملات المشفرة قبل أشهر.

وصرح رئيس البنك المركزي النيجيري “جودوين إميفيل” في بيان امس أن العملة الرقمية e-Naira ستنطلق للتداول اعتبارا من الغد لتحسين نظام الدفع في البلاد.

وأوضح إميفيل أن e-Naira ستعمل كمحفظة حيث يمكن للعملاء الاحتفاظ بالأموال الموجودة في حساباتهم المصرفية.

وأضاف: “لذلك تعد e-Naira خطوة كبيرة إلى الأمام في تطور الأموال، والبنك المركزي عازم على إتاحة الوصول إلى e-Naira للجميع مثل العملة المحلية الورقية”.

وكانت نيجيريا تأتي في المراتب الأولى عالميا في استخدام العملات المشفرة، إلا أن السلطات حظرت استخدامها في فبراير/ شباط الماضي بسبب غسيل الأموال والإرهاب.

الأناضول