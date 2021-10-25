واشنطن – أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها تسيطر على التضخم، وتتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية: “سيتم تخصيص الإنفاق على البنية التحتية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، وطرح حزم إعادة بناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة”.

وأضافت: “لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم”.

وتابعت: “سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل، غير أنني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل”.

وقالت: “نحرز مزيدا من التقدم في مواجهة الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف”.

المصدر: “رويترز”