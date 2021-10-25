أبوظبي – سيطر الارتفاع على الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج في تعاملات، الأثنين أولى جلسات الأسبوع، إذ صعدت 5 بورصات بقيادة أبوظبي التي سجلت مستوى قياسا جديدا، في المقابل انخفضت بورصتا السعودية وقطر.

وانخفضت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.77 بالمئة إلى 11848.05 نقطة، ليهبط المؤشر من أعلى مستوى مسجل في 15 عاما الذي حققه يوم الخميس.

وجاء تراجع السوق السعودية بضغط انخفاض أسهم مصرف الراجحي بنسبة 2.96 بالمئة.

وارتفعت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.93 بالمئة إلى 7949.43 نقطة، ليرتفع لمستوى قياسي جديد، بدعم ارتفاع بنك أبوظبي الأول 2.11 بالمئة، وألفا ظبي بنسبة 1.15 بالمئة.

وصعدت بورصة دبي بنسبة 0.81 بالمئة إلى 2880.61 نقطة، وسط ارتفاع أسهم النقل بنسبة 5.78 بالمئة، وقطاعي البنوك والعقارات بنسبة 0.55 بالمئة والعقارات 0.42 بالمئة على التوالي.

وارتفعت بورصة الكويت بعد أن سجل مؤشر سوقها الأول زيادة بنسبة 0.29 بالمئة إلى 7559.01 نقطة، فيما زاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6995.25 نقطة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.71 بالمئة إلى 1736.38 نقطة، وتصدر الارتفاعات سهم “جي أف اتش المالية” بنسبة 4.23 بالمئة، ثم “البحرين للسينما” بـ3.77 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.16 بالمئة إلى 3968.99 نقطة، وجاءت أسهم “بنك مسقط” الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.25 بالمئة، ثم “بنك صحار الدولي” بـ 1.08 بالمئة.

وإلى جانب السعودية، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.43 بالمئة إلى 11820.72 نقطة، وسط تراجع أسهم قطر الوطني 0.89 بالمئة، وصناعات قطر 2.41 بالمئة، وإضافة إلى انخفاض البنك الأهلي 2.31 بالمئة.

الأناضول