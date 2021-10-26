مصر – كشفت وسائل الإعلام عن اختراع إنسان آلي فائق الواقعية بأيد مصرية لأول مرة، يرسم اللوحات الفنية مستخدما الذكاء الاصطناعي.

وصمم الروبوت مهندسان مصريان بعدما عرض عليهم البريطاني إيدن ميلر، فكرته في تنفيذ روبوت يتمكن من الرسم بطريقة واقعية.

وروى المهندس صلاح الدين العبد البالغ 24 عاما، وخريج كلية الهندسة تخصص الميكاترونيكس والروبوتات بجامعة ليدز بإنجلترا، أنه في البداية كان يعمل على مشروع تخرجه عام 2019 بفكرة تُشبه الروبوت آيدا، حيث كان يرغب في اختراع جهاز يُشبه الطابعة، وهو ممسكًا بقلم، ويتمكن من التحرك في جميع الاتجاهات.

وأضاف العبد في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، أن البريطاني إيدن ميلر تاجر اللوحات، كان لديه فكرة شبيهة لمشروع التخرج، لكن على هيئة امرأة، وحينما علم بالمشروع الذي يعمل عليه الطالب أجرى معه مُقابلة كي يتشاركان معًا تنفيذ الفكرة.

وأضاف العبد، أنه طُلب منه السير في مشروعه، وإضافة ذراعين يكون بهما نظام تحكم مُطوّر حتى تتمكن من الرسم، ويتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بها.

وأفاد المهندس زياد عباس البالغ 23 عاما وخريج كلية الهندسة تخصص الميكاترونيكس والروبوتات بجامعة ليدز بإنجلترا، بأنه وصديقه التقيا البريطاني ميلر، ووجدا أنه يريد فكرة أكبر بكثير من مشروع التخرج الذي كانا يسيران في تنفيذه.

المصدر: القاهرة 24