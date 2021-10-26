السعودية – أستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس رئيس الوزراء وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

وقالت رئاسة الحكومة الجزائرية إن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وولي العهد السعودي اتفقا على تعزيز التشاور داخل “أوبك” لضمان استقرار وتوازن سوق النفط الدولية.

وأضافت أنه جرى على هامش قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” المنعقدة بالرياض، تناول واقع وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تنسيق الجهود لمجابهة التحديات المناخية.

وكان الوزير الجزائري قد قال في كلمته التي شارك بها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إن الأوضاع التي يمر بها العالم نتيجة وباء كوفيد 19 ضاعف التحديات التي تشغل الحكومات والشعوب، مشيرا إلى أن الأمر يحتم على الجميع التكاتف لإيجاد الحلول العملية الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تهدد كوكب الأرض.

وأرجع الوزير أسباب الخلل في التوازن البيئي إلى الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية، جراء سباق اقتصادي غير متكافئ، أنتج اختلالات أجمع العالم على انعكاساتها الوخيمة على المناخ والتي ستؤدي على المدى القريب والبعيد إلى مشكلات كبيرة تهدد حياة الإنسان واقتصادات الدول.

وأكد أن الجزائر تؤمن تماما بأهمية حماية البيئة وتحقيق الاستدامة لها، معلنا استعداد بلاده الكامل لدعم “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” وكل مبادرة ممثالة من شأنها بحث وإيجاد الحلول لمشكلة التغيير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات التي لم تسلم منها المنطقة العربية.

وشدد على أن بلوغ هذا الطموح ينبغي من جميع من يعيش على الكرة الأرضية أن يوحدوا الصوت والجهود للوصول إلى توصيات مشتركة في هذه القمة من شأنها إيجاد حلول عاجلة، موضحا أنها ستكون مرجعا مهما في أعمال مجموعة العشرين G20 القادمة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السادس والعشرين في نوفمبر القادم.

المصدر: RT