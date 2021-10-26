ليبيا – أكد رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي أن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند له دور مهم في العملية السياسية القائمة، وممارسته لضغوط عدة من أجل إتمام الانتخابات في موعدها، متوقعًا تزايد الضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الأطراف الليبية مع تهديد بعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن 1970 و1973، في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.

البيوضي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، نوه بدور الشارع الليبي وقواه السياسية التي تضغط أغلبها لإجراء الانتخابات في موعدها في إنهاء سلطة الأمر الواقع، المتمثلة في الأجسام السياسية الحاكمة.

واعتبر أن ما تحقق على المسار العسكري من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأخيرًا اعتماد اللجنة العسكرية المشتركة خطة عمل تتضمن جدولًا زمنيًا لإجلاء المرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا، هي في المجمل عوامل تدفع العملية السياسية للأمام ومحرجة لتلك الأجسام السياسية.

وحذر البيوضي من أن غياب الدور الأميركي عن الساحة الليبية لأي سبب مستقبلًا سيسمح بعودة التدخلات الإقليمية، وما تحمل من سيناريوهات متعددة وسيتوقف الأمر حينها على مدى رغبة الليبيين ونخبتهم لفرض خياراتهم، وتجاوز كل من يسعى لتأجيج الصراع من جديد.